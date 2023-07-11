В Тверской области возбуждено уголовное дело из-за небезопасного многоквартирного дома

В таком состоянии обнаружили дом проверяющие. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура и следователи СКР заинтересовались состоянием многоквартирного дома 1978 года постройки в деревни Бухолово Вышневолоцкого городского округа Тверской области. Поводом к проверкам послужила информация о небезопасном положении, в котором находятся жильцы дома, опубликованная Общероссийским народным фронтом.

Как установили проверки районной прокуратуры и следователей, крыша дома действительно находилась в плохом состоянии, а точнее была практически разрушена, имелись многочисленные протечки в квартирах, плесень. Кроме того, в доме не был выбран способ управления и имелась задолженность по взносам за капитальный ремонт.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).