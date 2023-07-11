СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка на квадроцикле в Тверской области

Ребенок получил смертельные травмы, катаясь на квадроцикле в Тверской области Фото: прокуратура Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели ребенка.

ЧП произошло 10 июля во дворе турбазы Вахонинского сельского поселения Конаковского района. Семилетний мальчик не справился с управлением электроквадроциклом, квадроцикл опрокинулся и упал на ребенка. С тяжелыми травмами головы и позвоночника ребенок был госпитализирован в больницу, где, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении.

- В ходе предварительного следствия назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии, и свидетели произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Конаковская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результат расследования уголовного дела.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, - прокомментировали в ведомстве.