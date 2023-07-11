В Тверской области 17 руководителей образовательных учреждений скрывали сведения о доходах

После вмешательства надзорного органа к дисциплинарной ответственности были привлечены семнадцать должностных лиц. Фото: Виктория ТУШКОВА

Прокуратура Старицкого района проверила соблюдение антикоррупционного законодательства при предоставлении руководителями местных учреждений образования сведений о доходах и имуществе.

Прокуроры установили, что в справках о доходах были указаны неполные и недостоверные сведения.

"В частности, выявлены факты отражения неполных сведений о наличии открытых счетов в банковских организациях, о полученных доходах, в том числе супругами", - уточняют в пресс-службе Прокуратуры Тверской области.

После вмешательства надзорного органа к дисциплинарной ответственности были привлечены семнадцать должностных лиц.