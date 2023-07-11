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НовостиОбщество11 июля 2023 15:20

В Твери неприметный колодец превратился в яркую банку с огурцами

Новый арт-объект создала художница Катерина Крутилова
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Неприметный колодец превратился в банку с огурцами Фото:vk.com/kate_hb

Неприметный колодец превратился в банку с огурцами Фото:vk.com/kate_hb

В Твери на улице Старобежецкой возле жилых домов появился новый арт-объект от тверской художницы Кати Крутиловой, известной как Катя ХБ.

Неприметный бетонный колодец превратился в яркую и летнюю банку с огурцами. Внутри банки заметен ароматный чесночок. Вкусно!

- Сделала заготовки на зиму, - подписала пост в соцсети автор граффити.

Подписчики творчество оценили.

- Здорово! Будет зимой напоминать о лете, - комментируют жители под постом.