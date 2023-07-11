Шесть томов уголовного дела о незаконной рубке леса в Тверской области направлены в суд

Жителя Тверской области будут судить за организацию незаконной рубки леса Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке леса с ущербом в три миллиона рублей.

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области собрано достаточно доказательств о причастности к преступлению местного жителя.

По версии следствия, весной 2020 года семеро жителей Спировского муниципального округа, нанятые обвиняемым по субподряду для расчистки территории, спилили 87 деревьев в Спировском МО.

- В ходе следствия следователем Следственного комитета проделан большой объем работы по уголовному делу: порядка 20 допросов, проведен ряд судебных экспертиз, по итогам расследования уголовного дела сформировано шесть томов, на имущество фигуранта наложен арест, - сообщили в региональном СКР.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.