В Твери начинается подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в 2024 году Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери создан оргкомитет для подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Соответствующее постановление подписал глава Твери Алексей Огоньков.

Согласно документу, в составе оргкомитета - представители администрации Твери, структурных подразделений администрации, Тверской городской Думы.

В обязанности участников оргкомитета входит организация работы по ремонту и благоустройству памятных мемориалов, воинских захоронений, мемориальных досок, объектов улично-дорожной сети, названных в честь героев Великой Отечественной войны и пр.; организация культурно-массовых мероприятий, в том числе поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Твери; и праздничному оформлению территорий.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в 2024 году.