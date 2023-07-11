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НовостиОбщество11 июля 2023 13:58

Тверская область принимает участие в гастрономическом фестивале "Вкусы России"

Мероприятие проходит в Москве
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Гастрономический фестиваль "Вкусы России" проходит до 16 июля в Москве

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" проходит до 16 июля в Москве

Фото: ПТО

В Москве на Манежной площади проходит гастрономический фестиваль «Вкусы России». Более 300 региональных производителей из 70 регионов России представляют на площадке гастрономические бренды и свою лучшую продукцию.

12 июля Тверскую область на ярмарке региональных брендов представят сельхозтоваропроизводители и предприятия пищевой промышленности. Гости фестиваля попробуют лихославльский мармелад, сыры и сбитень из Торжокского района, селигерский иван-чай.

С творческими номерами от Верхневолжья выступают вокальный ансамбль «Весна», Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, финалист главного вокального шоу России «Голос-9», солист Тверской академической филармонии Кирилл Суслов и ансамбль народного танца «Тверичане» им. Е.И. Комарова.

Фестиваль открыт для посещения до 16 июля.