В Твери стартуют съемки многосерийного фильма "Овчарка"

В Твери стартуют съемки многосерийного фильма Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Администрация Твери рассмотрела и одобрила заявку автономной некоммерческой организации Развития Кино "Кинокомиссия Тверской области" на проведение съемок художественного фильма "Овчарка" в Твери.

Работа над многосерийном фильмом, сюжет которого пока неизвестен, начнется 14 июля 2013 года и завершится 25 февраля 2024 года.

Администрациям районов города, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрацииТвери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта предписано оказать содействие съемочной группе.