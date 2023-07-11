В Твери стартуют съемки многосерийного фильма "Овчарка"

В Твери стартуют съемки многосерийного фильма
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Администрация Твери рассмотрела и одобрила заявку автономной некоммерческой организации Развития Кино "Кинокомиссия Тверской области" на проведение съемок художественного фильма "Овчарка" в Твери.
Работа над многосерийном фильмом, сюжет которого пока неизвестен, начнется 14 июля 2013 года и завершится 25 февраля 2024 года.
Администрациям районов города, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрацииТвери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта предписано оказать содействие съемочной группе.