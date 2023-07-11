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НовостиОбщество11 июля 2023 13:40

В Твери стартуют съемки многосерийного фильма "Овчарка"

К рабоче съемочная группа приступит 14 июля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери стартуют съемки многосерийного фильма

В Твери стартуют съемки многосерийного фильма

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Администрация Твери рассмотрела и одобрила заявку автономной некоммерческой организации Развития Кино "Кинокомиссия Тверской области" на проведение съемок художественного фильма "Овчарка" в Твери.

Работа над многосерийном фильмом, сюжет которого пока неизвестен, начнется 14 июля 2013 года и завершится 25 февраля 2024 года.

Администрациям районов города, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрацииТвери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта предписано оказать содействие съемочной группе.