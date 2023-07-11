Чашу нового фонтана на бульваре Ногина в Твери выложили плиткой

Чашу фонтана на бульваре Ногина выложили плиткой Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Пролетарском районе Твери продолжается благоустройство торгово-прогулочной зоны на бульваре Ногина.

Работы начались в 2022 году. На территории установлены скамейки и дополнительные опоры уличного освещения, уложена брусчатка, высажены клены, работает крытый павильон и отдельные торговые палатки.

Работы еще не завершены. В 2023 году подрядчик приступил к монтажу фонтана. Чашу выложили плиткой, но в работу объект пока не запустили.