Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 12:57

В Тверской области до 30 000 рублей увеличили размер премии губернатора работникам сферы ЖКХ

Решение принято в правительстве региона
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Игорь Руденя провел заседание регионального правительства

Игорь Руденя провел заседание регионального правительства

Фото: ПТО

11 июля на заседании правительства Тверской области принято решение об увеличении до 30 000 рублей премии губернатора работникам сферы ЖКХ и газового хозяйства.

- От ежедневной ответственной и эффективной работы специалистов сферы зависит бесперебойное функционирование жилищно-коммунального комплекса. Оценка их профессиональных заслуг подчеркивает значение их работы для всех жителей Верхневолжья, популяризирует человека труда, - отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Ранее размер премии составлял 16,5 тыс. рублей.

Приём документов на соискание премии пройдёт с 1 по 31 августа 2023 года. Кандидатуры будет оценивать конкурсная комиссия.

Губернатор поручил при определении победителей учитывать их участие в подготовке жилищно-коммунального комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду.