В Тверской области до 30 000 рублей увеличили размер премии губернатора работникам сферы ЖКХ

Игорь Руденя провел заседание регионального правительства Фото: ПТО

11 июля на заседании правительства Тверской области принято решение об увеличении до 30 000 рублей премии губернатора работникам сферы ЖКХ и газового хозяйства.

- От ежедневной ответственной и эффективной работы специалистов сферы зависит бесперебойное функционирование жилищно-коммунального комплекса. Оценка их профессиональных заслуг подчеркивает значение их работы для всех жителей Верхневолжья, популяризирует человека труда, - отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Ранее размер премии составлял 16,5 тыс. рублей.

Приём документов на соискание премии пройдёт с 1 по 31 августа 2023 года. Кандидатуры будет оценивать конкурсная комиссия.

Губернатор поручил при определении победителей учитывать их участие в подготовке жилищно-коммунального комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду.