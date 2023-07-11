Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 10:59

Игорь Руденя поручил повысить темпы дорожных работ в Тверской области

Вопросы дорожного хозяйства обсудили на заседании регионального правительства
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В 2023 году планируется привести в порядок 830 км региональных дорог

В 2023 году планируется привести в порядок 830 км региональных дорог

Фото: ПТО

Реализация в Верхневолжье программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» стала основным вопросом заседания регионального правительства, которое 11 июля провел губернатор Игорь Руденя.

В 2023 году планируется привести в порядок 830 км региональных дорог.

- С этого года объемы дорожных работ по сравнению с 2022 годом увеличиваются на треть. Но, исходя из нашей территории, этого недостаточно. Важно повысить темпы дорожных работ, обеспечить качественную и своевременную реализацию заявленных планов, - отметил Игорь Руденя.

На заседании речь шла также о подготовке кадров для работы в дорожной и транспортной отрасли, работе транспортного комплекса, обеспечении безопасного проезда, в том числе льготных категорий жителей на автомобильном, железнодорожном и водном видах транспорта.