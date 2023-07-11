Ремонт на улице Трехсвятской - в самом разгаре Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери продолжается ремонт улицы Трехсвятской. Главную пешеходную улицу ждут большие перемены. Ремонт начался весной 2023 года и продолжается по сей день. Работы идут активно: трудятся рабочие, гудит техника, вокруг - горы песка и снятой брусчатки.

Среди ремонта продолжают работать магазины и ходить люди. Для пешеходов выделили небольшую тропинку вдоль домов, положили снятые плиточки, поставили временные ограждения.

- Идти сложно, ноги сломаешь. Так что лучше выбирайте пути обхода, - посетовала прохожая женщина.

Действительно, на Терхсвятскую сейчас лучше не ходить без лишней необходимости. Смотреть там пока не на что, а вот после ремонта прогуляться по улице будет интересно и приятно.

Кроме замены плитки и сохранения единого исторического стиля здесь будут устроены зоны отдыха и движения пешеходов, места торговли и общепита, установлены арт-объекты. Первый этап благоустройства завершится уже в этом году.