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НовостиОбщество11 июля 2023 10:17

В Тверской области УК обязали перевести деньги в фонд капитального ремонта

В прокуратуру пожаловались жители дома в Андреаполе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жильцы дома пожаловались в прокуратуру на УК

Жильцы дома пожаловались в прокуратуру на УК

Фото: Ольга Крыльцова

Жильцы многоквартирного дома №29 по улице Авиаторов в Андреаполе пожаловались в прокуратуру на деятельность УК.

Установлено, что на общем собрании собственники решили переводить деньги за капремонт дома на счет регионального оператора - в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области. Об этом сообщили УК. Однако управляющая организация в фонд деньги не перевела и документы не передала.

Прокурор обратился в суд с иском к УК о переводе денег и документов в Фонд капремонта. Требования удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.