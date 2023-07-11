В Тверской области УК обязали перевести деньги в фонд капитального ремонта

Жильцы дома пожаловались в прокуратуру на УК Фото: Ольга Крыльцова

Жильцы многоквартирного дома №29 по улице Авиаторов в Андреаполе пожаловались в прокуратуру на деятельность УК.

Установлено, что на общем собрании собственники решили переводить деньги за капремонт дома на счет регионального оператора - в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области. Об этом сообщили УК. Однако управляющая организация в фонд деньги не перевела и документы не передала.

Прокурор обратился в суд с иском к УК о переводе денег и документов в Фонд капремонта. Требования удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.