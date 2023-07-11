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НовостиПроисшествия11 июля 2023 9:24

Жительницу Твери при покупке дома обманули мошенники

Ущерб составил 10 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жительницу Твери обманули мошенники при покупке дома

Жительницу Твери обманули мошенники при покупке дома

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Твери обратилась 32-летняя местная жительница. На сайте бесплатных объявлений женщина нашла информацию о продаже дома, созвонилась с продавцом и внесла предоплату 10 000 рублей, чтобы объявление было недоступным для других покупателей.

Спустя некоторое время заявительница передумала покупать дом и обратилась к продавцу, чтобы вернуть деньги, но продавец перестал выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.