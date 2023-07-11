Жительницу Твери при покупке дома обманули мошенники

Жительницу Твери обманули мошенники при покупке дома Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Твери обратилась 32-летняя местная жительница. На сайте бесплатных объявлений женщина нашла информацию о продаже дома, созвонилась с продавцом и внесла предоплату 10 000 рублей, чтобы объявление было недоступным для других покупателей.

Спустя некоторое время заявительница передумала покупать дом и обратилась к продавцу, чтобы вернуть деньги, но продавец перестал выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.