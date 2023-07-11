Фестиваль авторской песни "Распахнутые ветра" пройдет в Тверской области в 24-й раз Фото: ПТО

С 17 по 23 июля 2023 года в Осташковском городском округе Тверской области в 24-й раз пройдет фестиваль авторской песни "Распахнутые ветра". Мероприятие памяти Юрия Визбора традиционно состоится на берегу Селигера.

По мнению губернатора Игоря Рудени, фестиваль является одним из культурных брендов Тверской области, служит популяризации и развитию авторской песни в России, духовному и нравственному воспитанию подрастающего поколения, повышению туристической привлекательности Верхневолжья.

На протяжении всего фестиваля будут работать творческие мастерские под руководством знаменитых российских бардов Юрия Лореса, Сергея Ильина, Эдуарда Гиршова, Виктора Попова, Екатерины Божевой, Максима Попова, Людмилы Катерисовой, Ивана Ялынского, Павла Аксенова. Почетные гости фестиваля - Татьяна Визбор и Раиса Нур.

На площадке будут организованы мастер-классы и творческие лаборатории, будут проходить вечерние концерты, лекции, спортивные и другие мероприятия.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 17 июля в 18:00 на фестивальной сцене в загородном лагере «Чайка» (деревня Бараново Осташковского городского округа).

Гала-концерт пройдет в Осташковском районном доме культуры 21 июля в 19:00. Торжественная церемония закрытия "Распахнутых ветров" состоится 22 июля в 17:00 в лагере «Чайка».