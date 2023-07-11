В конкурсе "Мисс Оленино-2023" победила 18-летняя певица Валерия Макиева

"Мисс Оленино-2023" стала Валерия Макиева Фото: vk.com/kulturaolenino

8 июля в Оленино прошел праздник в честь дня Оленинского округа. Одним из ключевых мероприятий стал традиционный конкунс красоты "Мисс Оленино".

Праздник красоты и грации проходит ежегодно и "КП"-Тверь" с интересом следит за этим культурным событием маленького поселка.

В этом году участницы и организаторы подготовили для гостей оригинальное и яркое шоу. Пять девушек показали красочные номера, продемонстировали свои таланты, умения и стиль.

Победительницей конкурса стала Валерия Макиева. 18-летняя певица из Оленино получила в подарок заслуженную корону, золотую цепочку и титул "Мисс Оленино-2023".

И продемонстрировали свои таланты Фото: vk.com/kulturaolenino

- Конкурс был очень интересный и сильный по составу участниц! Все девушки очень красивые, и все хорошо выступили. Каждая была достойна победы в конкурсе. Но баллы участниц складываются из оценок каждого члена жюри. Тем более, четверо из пяти членов жюри (кроме меня) ни с одной из девушек не были раньше знакомы, видели их первый раз, т.е. судейство было абсолютно беспристрастным, - написал на своей странице ВК глава Оленинского округа Олег Дубов.

По итогам голосования жюри "Приз зрительских симпатий" и "Мисс Индивидуальность" получила Екатерина Ермолинская, "Мисс Нежность" стала Елизавета Назарова, "Мисс Креативность" Валентина Дорогова, "Мисс Элегантность" Ирина Самохина.

Участницы порадовали гостей ярким шоу Фото: vk.com/kulturaolenino

Всем участницам вручили памятные подарки.

Вечером в Оленино состоялся концерт. Праздник завершился красочным фейерверком.