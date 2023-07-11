В Твери перекрыт проезд по улице Паши Савельевой

В Твери перекрыта четная сторона улицы Паши Савельевой Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковка всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничены на четной стороне улицы Паши Савельевой (на участке от улицы Хромова до 1-ого переулка Вагонников).

Перекрытия действуют с 10 июля до 21:00 вечера 24 июля.

Ведутся коммунальные работы. Организован проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Паши Савельевой.

Будьте внимательны, ищите пути объезда.