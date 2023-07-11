В Тверской области пройдет фестиваль «Вижу чудное приволье», посвящённый Сергею Лемешеву

Афиша фестиваля.

15 июля в деревне Князево Тверской области пройдет юбилейный 36-й музыкальный фестиваль «Вижу чудное приволье», посвященный знаменитому тенору, народному артисту СССР Сергею Лемешеву.

Фестиваль ежегодно проходит в Князево, где располагается мемориальный музей тенора. Зрителей ждут музыкальные, игровые и театрализованные программы, ярмарка под открытым небом, игры и конкурсы для детей. Также будут организованы экскурсии по экспозиции музея.

С 10.00 до 15.00 в музее будут организованы сборные экскурсии по экспозиции. Гости познакомятся с жизнью и творчеством Сергея Лемешева, увидят личные вещи тенора и его близкого окружения.

Вход свободный. 0+

Программа праздника:

С 10.00 все желающие смогут посетить экскурсии в музее Лемешева, а с 11.30 – часовню Смоленской иконы Божией Матери.

С 11.00 будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров», где гости фестиваля могут приобрести различные поделки и сувениры (Тверской областной Дом народного творчества).

Также с 11.00 на фольклорной площадке выступят коллективы из муниципальных образований Тверской области (Тверской областной Дом народного творчества).

В 12.00 у музея С.Я. Лемешева пройдет концерт лауреатов и стипендиатов губернатора Тверской области «Наши звездочки» (Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства, Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского).

В 13.30 состоится церемония возложения цветов к памятнику С.Я. Лемешева. Также в это время будет работать детская площадка, на которой для самых маленьких гостей пройдут увлекательные мастер-классы (площадка Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка»). Мастер-класс по кукловождению.

В 14.00 на главной площадке начнется ключевое событие фестиваля – праздничный концерт. Для гостей выступят Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной (художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко) г. Москва и Губернаторский камерный хор «Русский партес» (главный хормейстер – Максим Перадзе).

В 15.45 завершит фестиваль выступление артистов Тверской академической филармонии.