К юбилею города в Торопце построят новый стадион

Торопец готовится к празднованию юбилея Фото: ПТО

Торопец готовится к празднованию 950-летия. В преддверии юбилея в городе планируется оборудовать новый школьный стадион. Решение о финансировании принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Стадион будет размещён на территории средней школы №2, где обучается свыше 680 человек. В состав спортивного ядра войдёт футбольное поле размером 30 м на 60 м с искусственным покрытием, беговые дорожки с резиновым покрытием, воркаут городок, гимнастические элементы, площадка для волейбола и баскетбола, освещение.

В целом развитие муниципалитета предполагает 40 проектов социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, сохранение исторического облика города, благоустройство ключевых общественных пространств.