Электромонтёр из Ржева Тверской области награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Указом Президента РФ электромонтёр из Ржева награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Электромонтёр из Ржева Виктор Васильевич Максимов Указом Президента Владимира Путина награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Виктор Максимов отработал на родном ржевском заводе более пятидесяти лет, в совершенстве освоил профессию электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования, имеет 6-й квалификационный разряд и является лучшим работником завода. На производстве Виктор Максимов работает с особо сложным оборудованием, в том числе с уникальной металлообрабатывающей техникой.

Кроме работы Виктор Васильевич много времени уделяет наставничеству. Он подготовил более ста новых сотрудников, многие из которых продолжают трудиться на ржевском заводе.

С награждением Виктора Максимова поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Ваши преданность профессии и выдающееся мастерство получили высокую оценку Президента Российской Федерации. Благодарю Вас за вклад в развитие промышленности Тверской области, эффективное участие в укреплении системы наставничества на предприятиях нашего региона, подготовку молодых специалистов», – отметил в поздравлении глава региона.