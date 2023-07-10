В Твери изъято нелегальных сигарет на пять миллионов рублей

Ущерб правообладателей товарных знаков составил 5 849 928 рублей Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области завершено расследование 17 уголовных дел, объединённых в общее производство, в отношении троих предпринимателей, которые продавали нелегальные сигареты. По данным следствия, к незаконному обороту причастны 35-летняя жительница Твери и двое выходцев из стран СНГ в возрасте 52 и 54 лет.

Нелегальную табачную продукцию хранили на складе в Твери. Сотрудниками Следственной части совместно с управлением экономической безопасности при силовой поддержке Росгвардии изъяты сигареты зарубежных марок, электронные базы бухучета и другие документы.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 6 статьи 171.1 УК РФ и части 4 статьи 180 УК РФ.

- Общий ущерб правообладателей товарных знаков составил 5 849 928 рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.