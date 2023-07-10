На территории детского сада №145 оборудовано несколько тематических зон и даже огород Фото: администрация Твери

В Твери подвели итоги конкурса «Лучший участок детского сада-2023». Победителями признаны два дошкольных образовательных учреждения - детские сады №145 и 162.

Конкурс проходил с 22 мая по 16 июня в два этапа. В первом этапе приняли участие все 99 дошкольных образовательных учреждения города Твери. В финал вышли детские сады №38, №65, №145 и №162.

Награждение победителей и двух номинантов состоялась в детском саду №145.

- На территории сада оборудовано несколько тематических зон, например, «В гостях у сказки», где воспитанники знакомятся с героями сказок. В «Уголке леса» дети учатся распознавать виды растений, на «Птичьей аллее» можно покормить птиц. В одной из зон оборудован «Автогородок» с автомобилями и дорожной разметкой для обучения безопасному поведению на дорогах. Развитие трудовых навыков у детей формируется на «Урожайной грядке», - сообщает администрация Твери.

Два дошкольных учреждения, ставших номинантами конкурса получили дипломы. В номинации «За плановость и перспективность в оформлении территории детского сада» памятный диплом вручили сотрудникам детского сада №65. В номинации «За реализацию концептуального подхода в оформлении территории детского сада» наградили детский сад №38.