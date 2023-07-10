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НовостиПроисшествия10 июля 2023 14:37

В Твери завершено 17 уголовных дел о преступной группе, торговавшей нелегальными сигаретами

Общий ущерб, нанесённый правообладателям, составил 5,8 млн рублей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На подпольном складе была изъята контрафактная табачная продукция различных зарубежных марок. Фото: УМВД России п Тверской области

На подпольном складе была изъята контрафактная табачная продукция различных зарубежных марок. Фото: УМВД России п Тверской области

В управлении МВД по Тверской области завершено расследование семнадцати уголовных дел в отношении преступной группы, занимавшейся фальсифицированными сигаретами. Дела в отношении троих предпринимателей, занимавшихся реализацией контрафактных сигарет, были объединены в общее производство. Обвиняемые - 35-летняя жительница Твери и двое выходцев из стран СНГ в возрасте 52 и 54 лет.

"Установлено, что нелегальная табачная продукция хранилась в складском помещении на территории областного центра. В ходе следствия сотрудниками Следственной части совместно с УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии на складе изъята контрафактная табачная продукция различных зарубежных марок, а также электронные базы бухгалтерского учёта и иная документация, подтверждающая факты незаконной реализации поддельных сигарет", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Фигурантам предъявлено обвинение по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки», а также части 4 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

Общий ущерб правообладателям товарных знаков составил 5 млн 849 тыс. 928 рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.