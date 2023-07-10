В "Транспорте Верхневолжья" подвели итоги работы в четырёх районах Тверской области

Больше всего поездок пришлось на Ржевский район.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
За два года работы «Транспорта Верхневолжья» в Ржевском, Кимрском, Старицком и Зубцовском районах Тверской области пассажиры совершили почти 25 млн поездок, из них около 5,4 млн поездок сделали льготники.
На Ржевский район пришлось 13,7 млн поездок, на Кимрский – 10,5 млн, на Старицкий и Зубцовский районы – 460 тысяч и 308 тысяч соответственно.
Статистику огласило министерство транспорта Тверской области.
Отмечается также, что с момента запуска новой транспортной модели в данных районах предприятие-перевозчик «Верхневолжское АТП» приняло на работу 338 водителей.