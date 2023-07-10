В День города в Твери состоится выставка-раздача бездомных животных

Волонтеры привезут на праздник хвостатых подопечных Фото: vk.com/tver_helpanimals/Александра Кузнецова

В День города 16 июля в Городском саду Твери состоится выставка-раздача бездомных животных.

Волонтеры Инициативной группы по защите животных привезут на праздник своих хвостатых подопечных. С каждым из них можно познакомиться, пообщаться и при желании после собеседования с куратором взять домой. Не забудьте взять с собой паспорт, переноску или поводок.

Желающие смогут помощь бездомным кошкам и собакам и принести на выставку: корм сухой и влажный для кошек и собак, поводки, ошейники, крупы (гречка, рис, геркулес).

На площадке для детей будут организованы мастер-класс по рисованию котиков акварелью с 13:00 до 14:00; аквагрим для малышей; доска с пожеланиями бездомным животным.

Специальный гость выставки, с которым можно сфотографироваться и потанцевать - плюшевый пес-барбос по имени Лютик.

Начало в 12:00. 0+