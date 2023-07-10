В Тверской области алиментщик задолжал 200 000 рублей на содержание ребенка

В Тверской области отца-алиментщика привлекли к уголовной ответственности
Фото: Даниил ОПАРИН
Прокуратурой Селижаровского района поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя.
Мужчина более трех месяцев не платил алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Долг составил более 200 000 рублей. Отца ранее привлекали к административной ответственности. Затем последовало уголовное наказание.
Суд назначил мужчине шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы.
Приговор не вступил в законную силу.