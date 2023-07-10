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НовостиОбщество10 июля 2023 12:20

В Тверской области алиментщик задолжал 200 000 рублей на содержание ребенка

Мужчину привлекли к уголовной ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области отца-алиментщика привлекли к уголовной ответственности

В Тверской области отца-алиментщика привлекли к уголовной ответственности

Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратурой Селижаровского района поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя.

Мужчина более трех месяцев не платил алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Долг составил более 200 000 рублей. Отца ранее привлекали к административной ответственности. Затем последовало уголовное наказание.

Суд назначил мужчине шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы.

Приговор не вступил в законную силу.