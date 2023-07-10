Житель Тверской области хотел заработать на инвестициях и лишился накоплений

Мошенники обманули мужчину на 300 000 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

62-летний житель Кашина доверился мошенникам и лишился 300 000 рублей. Мужчине позвонил злоумышленник и предложил инвестировать деньги в проект "Улучшим жизнь пенсионерам".

Потерпеший согласился на обработку личных данных. Затем оформил два кредита в банках, в течение двух недель перечислил все деньги на неизвестный счёт по номеру телефона и ждал дивидендов. Но деньги так и не поступили на счет.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.