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НовостиПроисшествия10 июля 2023 12:11

Житель Тверской области хотел заработать на инвестициях и лишился накоплений

Мошенники обманули мужчину на 300 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули мужчину на 300 000 рублей

Мошенники обманули мужчину на 300 000 рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

62-летний житель Кашина доверился мошенникам и лишился 300 000 рублей. Мужчине позвонил злоумышленник и предложил инвестировать деньги в проект "Улучшим жизнь пенсионерам".

Потерпеший согласился на обработку личных данных. Затем оформил два кредита в банках, в течение двух недель перечислил все деньги на неизвестный счёт по номеру телефона и ждал дивидендов. Но деньги так и не поступили на счет.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.