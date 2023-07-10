В Тверской области 102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Кузьминой

102 года ветерану Великой Отечественной войны Марии Кузьминой Фото: ПТО

10 июля исполнилось 102 года ветерану Великой Отечественной войны Марии Карповне Кузьминой. С днем рождения труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Для жителей Тверской области - Вы пример трудолюбия и мужества, добросердечия, патриотизма, - отметил Игорь Руденя.

Мария Карповна Кузьмина родилась в Смоленской области. Сегодня проживает в Городе воинской славы Ржеве.

В военные годы Мария Карповна работала на тракторе в поле, зимой трудилась на заготовке дров.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».