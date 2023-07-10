В Тверской области идет заготовка кормов для сельхозживотных Фото: ПТО

В Тверской области идет заготовка кормов для сельхозживотных. Работы в полях продлятся до октября.

Скос трав предстоит провести на 103 тыс. га и обеспечить на одну условную голову скота не менее 20 центнеров кормов. Всего предстоит заготовить 163,5 тыс. тонн сена, 162,8 тыс. тонн сенажа, 306 тыс. тонн силосной массы.

В настоящее время выполнено 20% от плана 2023 года.

Общая площадь посевов в регионе под урожай в этом году равна 139 тыс. га - на 3,2 тыс. га больше, чем в прошлом году. Основной объем земель в Верхневолжье засеян зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами. Также в регионе культивируют картофель, овощи, лен и рапс.