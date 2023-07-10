В телеграм-канале митрополита Амвросия начинается цикл зарисовок о неизведанных местах Тверской области Фото: t.me/archbishopambrose

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий приглашает подписчиков своего телеграм-канала в путешествие по малоизвестным тропам Верневолжья. О них он расскажет в серии видеороликов, фотозарисовок и текстов.

Проект позволит людям увидеть непревзойденные пейзажи, духовные, исторические и культурные сокровища Тверской земли и, возможно, открыть для себя неизвестные до сих пор страницы истории региона.

- Моя жизнь наполнена путешествиями по отдаленным и подчас забытым уголкам нашей древней и святой земли, куда теперь редко ступает человеческая нога. И это всё - прекрасные места и прекрасные люди, невероятные по архитектуре и истории храмы. Чаще всего люди не доезжают до этих мест, потому что даже не знают об их существовании. С каждым таким путешествием я всё глубже понимаю, что многие прекрасные места нашей Тверской земли остаются неизвестными для большинства. Это меня и вдохновило начать делиться этими открытиями, - сообщил митрополит Амвросий.