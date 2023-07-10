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НовостиПроисшествия10 июля 2023 9:04

В Твери на Петербургском шоссе столкнулись три автомобиля, пострадал человек

Один из водителей при развороте не предоставил преимущество встречному авто
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На месте аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области.

На месте аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Утром 10 июля в Твери на Петербургском шоссе у дома № 19 (напротив остановки "улица Комарова") произошло тройное ДТП с пострадавшим.

По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Рено Логан", совершая разворот, не предоставил преимущество встречному "Форду", мешины столкнулись, далее произошло столкновение с ещё одним авто (по третьему участнику ДТП пока подробной информации нет).

И "Форд" и "Рено" от удара выбросило на тротуары по обе стороны дороги. "Форд" снёс дорожный знак. Отметим, авария произошла близ автобусной остановки и пешеходного перехода. По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.

В аварии пострадал водитель "Рено". На месте работали госавтоинспекторы, к ДТП выезжали также сотрудники МЧС и "скорая".

Как отмечают в ГИБДД, все участники аварии были трезвы.

На месте аварии на Петербургском шоссе. Фото: УГИБДД по Тверской области

На месте аварии на Петербургском шоссе. Фото: УГИБДД по Тверской области