Прокуратура помогла ребенку получить бесплатные лекарства в Тверской области

Семилетнюю девочку обеспечили лекарством по требованию прокуратуры Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Лихославльского района Тверской области обратилась мать семилетней девочки и сообщила о нарушении прав ребенка на бесплатное лекарственное обеспечение.

Ребенок-инвалид страдает генетическим заболеванием. По жизненно важным показаниям девочке необходим постоянный прием лекарственного препарата. Однако пациентка необходимым лекарством не была обеспечена по причине его отсутствия.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении обязанности на региональное министерство здравоохранения обеспечить ребенка-инвалида лекарством и возместить родителям расходы на его приобретение. Девочка обеспечена препаратом, затраты возмещены родителям.