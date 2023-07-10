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НовостиОбщество10 июля 2023 8:54

Прокуратура помогла ребенку получить бесплатные лекарства в Тверской области

С жалобой обратилась мать несовершеннолетней девочки
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Семилетнюю девочку обеспечили лекарством по требованию прокуратуры

Семилетнюю девочку обеспечили лекарством по требованию прокуратуры

Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Лихославльского района Тверской области обратилась мать семилетней девочки и сообщила о нарушении прав ребенка на бесплатное лекарственное обеспечение.

Ребенок-инвалид страдает генетическим заболеванием. По жизненно важным показаниям девочке необходим постоянный прием лекарственного препарата. Однако пациентка необходимым лекарством не была обеспечена по причине его отсутствия.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении обязанности на региональное министерство здравоохранения обеспечить ребенка-инвалида лекарством и возместить родителям расходы на его приобретение. Девочка обеспечена препаратом, затраты возмещены родителям.