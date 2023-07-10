В Твери стартовал очередной этап гидравлических испытаний

В Тверской области начался новый этап гидравлических испытаний Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Твери с 10 по 24 июля стартовал очередной этап гидравлических испытаний на теплосетях.

Отключения горячей воды производится по следующим адресам: Власьево Новое пос. База ПМК (База ПМК), 5, 10 (Гранит), 12 стр.1 (Ремстройтехника), 12 стр.1 (РТС), 12 стр. 2 (Тверьавтоматика), 14 стр. 1 (Лакокраски), 29, 30; Московское шосее 13; Химинститута пос. стр. 1 (клуб), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9б (Поликлиника №3), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 (ГУК Московского р-на), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 (магазин), 26 (ТОС), 26, 27 (МБДОУ №123), 28 (магазин), 28, 32, 33, 33а (магазин), 34, 34а (магазин), 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 (МБДОУ №88), 44, 45, 46, 46а (Рыбный цех), 47, 48, 50, 51 (Дом быта), 53, 54, 57, 57а, 58 (СОШ №37), 59 (ЦРБ)

Также работы проводятся на котельной ОКБ в Заводжье. Горячее волоснабжение отключено по адресам: Петербургское шоссе 97, 99, 103, 105 (ОКБ), 107, 109.

На время проведения работ "Тверская генерация" просит водителей соблюдать осторожность и не парковать автомобили на люках тепловых камер. При появлении провалов грунта или выброса воды на поверхность компания просит жителей не приближаться к месту и незамедлительно сообщить в по телефону: (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери: (4822) 34-87-07.