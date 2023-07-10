В Тверской области назначен новый природоохранный прокурор

Новым природоохранным прокурором назначен советник юстиции Алексей Сутягин Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен Тверской межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Им стал советник юстиции Алексей Сутягин.

- Алексей Александрович, 1988 года рождения, имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры служит с июля 2010 года. Замещал должности помощника, старшего помощника, заместителя Ивановского межрайонного природоохранного прокурора, заместителя Череповецкого межрайонного природоохранного прокурора, заместителя начальника отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, - сообщает пресс-служба ведомства.

Неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и Волжским межрегиональным природоохранным прокурором.