В Тверской области двое молодых людей спасли плывшего по реке крота

Операция по спасению крота прошла успешно. Фото: vk.com/volochek69

В Вышнем Волочке Тверской области на реке Цне молодая пара спасла крота, попавшего в воду. Как крот оказался в реке, неизвестно, но помощь, судя по всему, ему была нужна: животное нелепо барахталось в воде и не могло противостоять течению.

Видео чудесного спасения опубликовано в местном паблике. Действующих лиц, кроме крота, в ролике двое - девушка и молодой человек, плывущие в лодке. Спасители, правда, остались за кадром - слышны только их голоса.

Пока молодой человек на лодке подгребал поближе к кроту, девушка готовилась спасать животное. Она призналась, что немного боится крота, но, поборов страх, зачерпнула его пластиковой ёмкостью и вытащила из реки.

Сообщается, что крота в целости и сохранности доставили до берега.