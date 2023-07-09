В Кимрах Тверской области кроссовер "BMW" сбил 11-летнюю девочку

На месте ДТП. Фото: Госавтоинспекция города Кимры.

8 июля в Кимрах тверской области 11-летняя девочка попала под колёса кроссовера "BMW X5". ДТП произошло в 13:34 возле дома №2 по улице Орджоникидзе.

Как сообщает кимрская Госавтоинспекция, девочка переходила дорогу не по пешеходному переходу, хотя он был неподалёку - в зоне видимости.

В результате ДТП, девочка была госпитализирована в травматологическое отделение «Кимрской ЦРБ».

Госавтоинспекторы обращаются к родителям с просьбой прививать детям навыки безопасного поведения на дороге с самого раннего возраста и стараться не оставлять детей без внимания.