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НовостиПроисшествия9 июля 2023 15:00

В Кимрах Тверской области кроссовер "BMW" сбил 11-летнюю девочку

Девочка переходила дорогу не по зебре
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На месте ДТП. Фото: Госавтоинспекция города Кимры.

На месте ДТП. Фото: Госавтоинспекция города Кимры.

8 июля в Кимрах тверской области 11-летняя девочка попала под колёса кроссовера "BMW X5". ДТП произошло в 13:34 возле дома №2 по улице Орджоникидзе.

Как сообщает кимрская Госавтоинспекция, девочка переходила дорогу не по пешеходному переходу, хотя он был неподалёку - в зоне видимости.

В результате ДТП, девочка была госпитализирована в травматологическое отделение «Кимрской ЦРБ».

Госавтоинспекторы обращаются к родителям с просьбой прививать детям навыки безопасного поведения на дороге с самого раннего возраста и стараться не оставлять детей без внимания.