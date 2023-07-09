На празднике был организован домашний пир. Фото: ПТО

8 июля традиционный праздник "День русской деревни" прошёл под Ржевом Тверской области, в деревне Кокошкино.

Событие традиционное - ежегодно праздник объединяет жителей Ржевского округа и гостей из других муниципалитетов и даже регионов.

На главной сцене праздника выступили творческие коллективы Ржевского округа и города Москвы.

Гости могли посмотреть выставку сельскохозяйственной техники и изделий декоративно-прикладного творчества, заглянуть в «Русскую избу» – музей русского быта, развёрнутый под открытым небом, а также посетить фотоэкспозицию о сельской жизни «Моя деревня – край родной». Работала также информационная площадка, рассказывающая о главных достопримечательностях ржевского края.

На "Дне русской деревни" был организован домашний пир, где всех угощали ухой. Состоялся конкурс косцов и мастер-классы по изобразительному искусству и изготовлению обрядовых кукол.

Работала спортивная площадка, где можно было поучаствовать в деревенских играх и потехах. Здесь также состоялись показательные выступления клуба исторической реконструкции «Время Алекандра Невского», сообщает правительство Тверской области.