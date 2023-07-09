Ночью в Твери пьяный водитель на Газели врезался в фонарь и перевернулся

Авария была серьёзной, но водитель не пострадал. Фото: ОГИБДД по городу Твери.

В ночь на 9 июля на Волоколамском проспекте в Твери, у дома №29 произошло ДТП. Около 2:30 грузовая ГАЗель (ГАЗ-2705) врезалась в фонарный столб и перевернулась. Водитель остался жив и даже не пострадал.

Как сообщили в отделе Госавтоинспекции по городу Твери, за рулём фургона был мужчина 34 лет, житель областной столицы. Медосвидетельствование показало, что он пьян.

В ГИБДД уточняют, что пьяный водитель превысил безопасную скорость движения. От управления автомобилем он устранён.