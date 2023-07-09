В Ботаническом саду Твери расцвёл болотный гладиолус, который считается исчезнувшим

Гладиолус болотный - веток нежный и очень хрупкий. Фото: Тверской Ботанический сад, vk.com/hortus

В Ботаническом саду Твери цветёт изящный сиренево-фиолетовый цветок - гладиолус (или шпажник) болотный. В саду называют его бриллиантом коллекции. Дело в том, что этот цветок считается утраченным.

"Гладиолус болотный занесён в Красную книгу РФ. Вот только статус у этого цветка - 0, как у вида, по-видимому исчезнувшего в территории страны. Исчез нежный гладиолус и с территории соседней Беларуси. Вот так! Незаметно и тихо "ушёл" из нашей природы нежнейший беззащитный цветок! Даже причины того, почему этого Гладиолуса не стало в природе достоверно остались не изучены", - рассказывает Ботсад на своей страничке.

Ботаники делают предположение, что исчезнуть гладиолус болотный мог из-за нарушений гидрологического режима в местах его жизни, а также блягодаря сбору цветущих растений в букеты. Но могли быть и другие факторы.

Ну а в тверском Ботаническом саду этот цветок живёт уже двадцать лет.