В Заволжской районе Твери мальчик на электросамокате попал под машину

Мальчик на электросамокате попал под машину. Фото: ОГИБДД по городу Твери

Вечером 8 июля на улице 2-й Красина в Заволжском районе Твери у дома №72 ребёнок на электросамокате попал под легковую "Мазду 3".

Мальчик ехал на электросамокате по тротуару и резко выехал на дорогу, идущую мимо жилых домов, где врезался в бок автомобиля.

Видео ДТП опубликовано в соцсетях. По информации отвела Госавтоинспекции по городу Твери, мальчику 10 лет, он получил травмы и был доставлен в Детскую областную больницу. Водитель иномарки, женщина 1989 года рождения, была трезва.