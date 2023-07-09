Малознакомый собутыльник украл у жителя Твери телефон

Не пейте с незнакомцами и не оставляйте вещи без присмотра! Фото: Виктория ТУШКОВА

52-летний житель Твери обратился в полицию с заявлением о краже у него телефона стоимостью 15 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, потерпевший пригласил к себе домой малознакомого человека. Новоиспечённые приятели выпивали, застолье продолжалось до поздней ночи. А утром хозяин обнаружил пропажу телефона.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний ранее судимый неработающий тверичанин. Злоумышленник сознался в краже и сообщил полицейским, что телефон сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие. Фигурант находится в изоляторе временного содержания», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.