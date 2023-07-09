Пенсионерка из Твери хотела получить компенсацию за лекарства и лишилась 895 тысяч рублей

Мошенник сообщил, что лекарства, которые ранее купила женщина, оказались некачественными, и ей положена компенсация. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

76-летюю жительница Заволжского района Твери обманули мошенники. Как рассказала пенсионерка полицейским, мае 2023 года на её мобильный телефон позвонил неизвестный. Он сообщил, что лекарства, которые ранее купила женщина, оказались некачественными, и ей положена компенсация морального вреда. Но услугу получения выплаты необходимо оплатить. для получения выплаты необходимо заплатить денежные средства для оплаты услуг.

Мошенник звонил пенсионерке в течение недели. Каждый раз под различными предлогами он уговаривал её повторять оплату. В итоге женщина перевела незнакомцу более 895 000 рублей.

Не дождавшись обещанной компенсации, пенсионерка обратилась в полицию.

«Следователем Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество»», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не переводить свои деньги незнакомцам. Если взамен обещанной компенсации вас просят заплатить некоторую сумму в качестве налога, комиссии или оплатить прочие услуги, помните – вас пытаются обмануть!