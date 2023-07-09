В начале рабочей недели в Тверской области похолодает

Готовьте ветровки. Фото: Виктория ТУШКОВА

В начале рабочей недели в Твери и по области станет прохладнее.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в понедельник 10 июля столбик термометра не поднимется выше отметки 18 градусов. С утра, собираясь на работу, захватите ветровки: в 9 утра будет всего около +15. Утром во вторник не выше +14, днём около +17.

Дождей в эти дни не будет. Осадки прогнозируются лишь в среду. К вечеру дожди могут стать более интенсивными. Будет совсем нежарко, днём около +15.

В четверг осадки пойду на убыль - кратковременные дождики прольются лишь местами. С этого дня начнёт расти температура. По предварительным прогнозам в четверг будет +18, в пятницу +22 градуса.