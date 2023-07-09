Тело мужчины обнаружено при пожаре в деревне Черкасово Тверской области

В сгоревшей квартире обнаружили тело мужчины. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

В деревне Черкасово Молоковского муниципального округа при тушении пожара в квартире духквартирного дома было обнаружено тело мужчины. По информации следственного управления СКР по Тверской области, это мужчина 1959 года рождения.

По данным регионального главка МЧС, сообщение о пожаре в квартире №2 дома №94 деревни Черкасово поступило 8 июля в 17:42. Там же, в квартире №2, в 18:19 и было найдено тело мужчины. От огня пострадала и другая квартира.

Краснохолмским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Для установления точной причины и обстоятельств пожара назначена пожарно-техническая экспертиза. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины.