В Твери к концу сентября установят светофор на перекрёстке Тверского проспекта и бульвара Радищева

Новый светофор установят на перекрёстке Тверской-Радищева. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Твери на перекрёстке Тверского проспекта и бульвара Радищева установят светофор. Как ранее сообщала городская администрация, установка здесь светофора планировалась в рамках масштабного ремонта, идущего на Тверском проспекте.

7 июля на сайте госзакупок появился тендер на установку светофора. Максимальная цена, которую город заплатить подрядчику за сам светофор и его установку - 6 191 497 руб. 53 коп.

На перекрёстке установят десять стоек и две Г-образные опоры на которых и разместят светофоры. Это будут автомобильные и пешеходные секции. Пешеходный светофор будет работать по вызывному принципу. Предполагается наличие табло с обратным отсчётом времени. Автомобильный светофор будет иметь дополнительную секцию (зелёная стрелка). Его также оснастят видеокамерой.

Светофор, согласно контракту, должны установить срок до 30 сентября.

Отметим, что автомобилисты вряд ли будут довольны необходимостью дополнительный раз останавливаться, двигаясь по Тверскому проспекту. Однако логика установки светофора понятна. Благодаря новому светофору, должен стать возможным прямой проезд по бульвару Радищева через Тверской проспект, что разгрузит улицу Новоторжскую. Кроме того, это снизит аварийную обстановку. Сейчас пешеходы постоянно перебегают на данном перекрёстке дорогу, рискуя жизнью.