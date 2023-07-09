В Тверской области проходят турниры фестиваля футбола для сельских ребят «Таланты глубинки»

8 июля в полуфинале сразились футболисты серебряной лиги. Фото: ПТО

В Калининском районе Тверской области проходят полуфинальные игры фестиваля футбола для сельских ребят «Таланты глубинки». Данный проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Проект «Таланты глубинки» направлен на развитие детского футбола, вовлечение ребят в спорт, выявление молодых одарённых игроков.

«В Тверской области создаётся необходимая инфраструктура для занятий футболом. Вводятся новые площадки. К примеру, на станции Кулицкая по поручению губернатора сделали поле с искусственным покрытием для мини-футбола», – сообщил автор проекта, руководитель детско-юношеского спортивного клуба «Академия» Дмитрий Михайлов.

Фестиваль «Таланты глубинки» проходит на нескольких мини-футбольных площадках сельских поселений Калининского района. В общей сложности турнир объединил свыше 160 юных футболистов. По результатам предварительных матчей команды разделены на золотую и серебряную лиги, исходя из уровня футбольной подготовки. На игры приглашены профессиональные судьи.

8 июля в полуфинале сразились футболисты серебряной лиги из Щербининского, Славновского, Медновского, Кулицкого, Верхневолжского сельских поселений, посёлков Васильевский Мох, Орша, Суховерково.

9 июля играет золотая лига – ребята из Кулицкого, Аввакумовского, Верхневолжского, Никулинского, Бурашевского, Заволжского, Эммаусского и Каблуковского поселений.