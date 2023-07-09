За сутки в Тверской области произошло восемь пожаров

Огнеборцы МЧС выезжали на тушение восьми пожаров.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В Тверской области за минувшие сутки (по состоянию на 6:00 часов 9 июля) огнеборцы МЧС выезжали на тушение восьми пожаров. Такова оперативная информация, опубликованная Главком МЧС России по Тверской области.
Один раз горел автомобиль и четыре раза пожарные выезжали тушить загоревшийся мусор. Также пожары произошли:
- в Калининском муниципальном округе, СНТ «Перелески»;
- в Калининском муниципальном округе, деревне Селино;
- в Молоковском муниципальном округе, деревне Черкасово.