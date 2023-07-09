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НовостиПроисшествия9 июля 2023 5:46

За сутки в Тверской области произошло восемь пожаров

Четыре раза горел мусор
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Огнеборцы МЧС выезжали на тушение восьми пожаров.

Огнеборцы МЧС выезжали на тушение восьми пожаров.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области за минувшие сутки (по состоянию на 6:00 часов 9 июля) огнеборцы МЧС выезжали на тушение восьми пожаров. Такова оперативная информация, опубликованная Главком МЧС России по Тверской области.

Один раз горел автомобиль и четыре раза пожарные выезжали тушить загоревшийся мусор. Также пожары произошли:

- в Калининском муниципальном округе, СНТ «Перелески»;

- в Калининском муниципальном округе, деревне Селино;

- в Молоковском муниципальном округе, деревне Черкасово.