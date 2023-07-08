В Волге за Восточным мостом Твери утонул мужчина

Соблюдайте крайнюю осторожность при купании.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Главное управление МЧС России по Тверской области сообщило, что 8 июля стало известно о происшествии на воде в акватории реки Волга в районе улицы Пржевальского Твери. Утонул мужчина.
Тело погибшего извлечено из воды и передано сотрудникам полиции, проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства происшествия уточняются.
Точнее сказать, где именно произошло ЧП невозможно. Дело в том, что улица Пржевальского удалена от Волги на расстояние от 300 до 600 метров. А её протяжённость более двух километров.
Единственно, что точно можно сказать, это ниже по течению Волги от Восточного моста.