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НовостиПроисшествия8 июля 2023 13:24

В Волге за Восточным мостом Твери утонул мужчина

Обстоятельства происшествия выясняются
Олег ХАДАЕВ
Соблюдайте крайнюю осторожность при купании.

Соблюдайте крайнюю осторожность при купании.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Главное управление МЧС России по Тверской области сообщило, что 8 июля стало известно о происшествии на воде в акватории реки Волга в районе улицы Пржевальского Твери. Утонул мужчина.

Тело погибшего извлечено из воды и передано сотрудникам полиции, проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства происшествия уточняются.

Точнее сказать, где именно произошло ЧП невозможно. Дело в том, что улица Пржевальского удалена от Волги на расстояние от 300 до 600 метров. А её протяжённость более двух километров.

Единственно, что точно можно сказать, это ниже по течению Волги от Восточного моста.