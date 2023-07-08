В День семьи, любви и верности, во дворце бракосочетания Тверской области зарегистрировала брак 31 пара

Молодая семья Егора и Виктории Боровиковых. Фото: ПТО

8 июля, в День семьи, любви и верности, во дворце бракосочетания Тверской области зарегистрирована 31 новая семейная пара.

Особое внимание к семье Егора и Виктории Боровиковы. Егор – участник специальной военной операции. Сейчас он находится в отпуске.

Так же состоялась церемония бракосочетания руководителя регионального отделения «Юнармия» Виктории Апостоловой и курсанта Академии ВКО Павла Щербака.

Павел делал предложение Виктории за несколько минут перед началом парада в честь 78-годовщины Великой Победы.