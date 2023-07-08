В Тверской области 51 супружеской паре вручены медали «За любовь и верность»

Михаил Геннадьевич и Ирина Владимировна Непряевы. Фото: ПТО

В Твери 8 июля чествовали супружеские пары в честь Дня семьи, любви и верности

51 семейная пара была удостоена медали «За любовь и верность».

Среди награждённых и одна из самых спортивных семей Верхневолжья – Михаил Геннадьевич и Ирина Владимировна Непряевы, родители блистающих в спорте детей – Олимпийской чемпионки 2022 года Натальи Непряевой и чемпионки мира по лыжным гонкам среди юниоров 2022 года Дарьи Непряевой.

Всего в Тверской области в 2023 году медалями «За любовь и верность» награждаются 76 семейных пар. Традиционно они вручаются не только 8 июля, но и в Дни памяти святых благоверных княгини Анны Кашинской и Иулиании Вяземской и Новоторжской, в Дни городов.

Видеообращения прозвучали от военнослужащих Тверской области, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Они поздравили с Днём семьи, любви и верности своих жен, присутствующих на празднике.

Гостей праздника поздравил и губернатор Тверской области Игорь Руденя:

«Этот замечательный праздник связан с почитанием святых Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и брака. Для жителей тверской земли воплощением прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне вот уже много веков являются святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская. В нашем регионе с каждым годом увеличивается количество больших и крепких семей, щедрых на родительскую любовь и заботу, воспитывающих детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду и патриотизма», — подчеркнул Игорь Руденя.